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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..مقاتلات اماراتية تباغت قوات الشرعية وتوجه لها ضربة موجعة وسقوط قتللى وجرحى ( عدد القتلى والجرحى )

2019/12/18 الساعة 06:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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