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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اللواء 35 مدرع يباغت الشرعية وقوات التحالف بقرار جديد ومباغت بشأن جثة الشهيد عدنان الحمادي وهذا هو موقف عائلة الحمادي من القرار الجديد( نص القرار )

2019/12/18 الساعة 06:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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