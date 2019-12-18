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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الامارات ولا روسيا...المجلس الانتقالي يباغت الرئيس هادي والقوات السعودية ويعلن عن حليف جديد وقوي سيمنح الانتقالي دولته المستقلة في الجنوب

2019/12/18 الساعة 06:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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