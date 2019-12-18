عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت القادم.. انقطاع التيار الكهرباء عن مناطق بالمعلا والتواهي

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، أمس الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي السبت القادم على بعض أحياء مديريات المعلا والتواهي بالعاصمة عدن.



وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا للقيام ببعض أعمال الصيانة.

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وذكرت المؤسسة المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها وهي التواهي والقلوعة وأجزاء من الشيخ إسحاق.

وبحسب بيان المؤسسة سيتم فصل التيار الكهربائي أيضا عن أجزاء من أحياء مديرية المعلا وهي الكبسة وحجيف وحافون.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الطواقم الهندسية والفنية في إدارة النقل 33ك.ف ستقوم بأعمال الصيانة الروتينية والوقائية لمحطة حجيف التحويلية 33/11ك.ف.

واعتذرت المؤسسة في بيانها عن المضايقات الناتجة من انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن أعمال الصيانة الروتينية والوقائية لشبكة المؤسسة العامة للكهرباء.