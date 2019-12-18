عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سويسرا توضح ملابسات لقاء سفيرها في طهران بممثل الحوثيين

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعربت سويسرا، الثلاثاء، عن أسفها للملابسات وسوء الفهم الذي سببه لقاء سفيرها في طهران بممثل ميليشيا الحوثي.



وأكدت أن ذلك "لا يعتبر اعترافاً رسمياً من سويسرا بالحوثيين".

Advertisements

جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب، أثناء لقائه وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي.

وأوضح الحضرمي أن النظام الإيراني باعترافه بممثل ميليشيا الحوثي وتسليمه المقرات الدبلوماسية اليمنية في طهران قد ارتكب مخالفة صارخة بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. ولفت إلى أن ذلك يتطلب إدانة المجتمع الدولي، وأنه لا يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، انتقدت في وقت سابق، لقاء السفير السويسري في إيران مارکوس لیتنیر مع مندوب الميليشيات الحوثية في طهران، معتبرة ذلك "مخالفة للأعراف الدبلوماسية".

وحذرت، من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للأمن الاقليمي والدولي.