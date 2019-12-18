شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : بعد أنباء موته سريريًا.. شبكة عمانية تكشف عن قرار عاجل ومفاجئ لـ’’السلطان قابوس (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القيادي الجنوبي الذي رفض الخروج واشتبك مع الرئيس”صشالح“ .. يكشف تفاصيل قصة خروج قيادات الجنوب من اليمن قبل الوحدة ودور ”علي محسن“ الشجاع وإخراجه لـ”عبد ربه منصور هادي“ إلى حجة واعطائه 20 ألف دولار توجيه للمجلس الانتقالي بخصوص العميد الركن عدنان الحمادي مصادر مقربة من جماعة الحوثي تقطع الشك باليقين .. وتكشف حقيقة مقتل عبد الكريم الحوثي بغارة استهدفت موكبه شاب يمني يرفع رأس اليمنييين ويثلج صدورهم ويتغلب بشجاعته وجرأته على كل شباب السعودية والخليج .. بهذا العمل البطولي والجبار (الاسم والصورة +تفاصيل)

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