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عدن - ياسمين التهامي - اغترب لمدة "12 عاما" في السعودية...لن صدق ماذا حدث عند عودته لزوجته "كانت المفاجأة الصادمة"

سنوات طويلة قضاها وافد مصري في العمل بالمملكة بلغت نحو 12 عاما ، ليعود إلى بلده ليجد زوجته استولت على أموال سنوات عمله وتزوجت من آخر ، ليقتلها أمام زوجها داخل شقتها في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية . ووفقا لما نشرته صحيفة ” الوطن ” المصرية ، فقد ألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج المتهم، بعد جريمة لم تستغرق دقائق معدودة ، حيث قال “عبد الله” إنه سافر للعمل فى المملكة منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجني عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلان، وفوجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق منه، وتزوجت من شخص آخر يدعى “محمد. ص”، “وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى”. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة وعن يوم الجريمة أكد المتهم أنه بعد تلقيه الصدمة بعد عودته توجه إلى منزل زوجته القتيلة ، للحصول على أمواله التي استولت عليها والوصول إلى حل ودي يخص طفليه إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل الزوجة أمام زوجها الجديد .

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