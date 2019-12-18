عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدفعية الجيش تقصف مواقع المليشيا الحوثية في المتون بالجوف

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

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قامت مدفعية الجيش الوطني اليمني، مساء الثلاثاء، بقذق مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة، في جبال الربطة، وعمبره، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون.

وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في العدد والعدة.