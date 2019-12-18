شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام للمغتربين اليمنيين .. لا تقضي اكثر من سنتين في السعودية مهما كانت المغريات حتى لو كان راتبك 10 ريال شهريا .. لهذا السبب المخيف والصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تعليق رسمي من الكويت بشأن اعتناق مواطن مسلم اليهودية (فيديو صادم) وردنا الان : حادث مفاجئ يهز الرياض.. وفاة وإصابة 15 شخصًا في انهيار مبنى وسط العاصمة (صورة وتفاصيل صادمة) اسواء خبر لعيدروس الزبيدي ومحمد بن زايد منذ توقيع اتفاق الرياض .. دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتبخر احلام الانتقالي باقامة دولة الجنوب المستقلة وردللتو : الرئيس السيسي يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الاعلان الصادم عن الحرب في اليمن ( لن تصدق ماقاله السيسي)

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