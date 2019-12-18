شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد تفجر مفاجأة حول مرضها وإهمال مستشفى الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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وفجرت مفاجأة بقولها إن الأطباء بالمستشفى بالكويت لم يعرفوا أنها دخلت في غيبوبة منوهًة إلى أن من حُسن حظها هو تواجد المساعد نايف شاهر معها في المستشفى وهو من ألمح لذلك.

وأردفت: ” الأطباء بالمستشفى قالوا له إنني نائمة إلا أن نايف ظل يحرك رأسي فوجدني لا أرد فقال: مو عادي تنامين بهالقدر وتحرك تجاه المسؤولين بالمستشفى الذين لم يكونوا يعرفون ذلك وهنا يأتي السؤال: وينهم عني؟ ” .