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عدن - ياسمين التهامي - بشرئ سارة لكل الوافدين والمقيمين في المملكة ...الحكومة السعودية تعلن إلغاء الرسوم على الوافدين"والعمل توضح الآلية"

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1441/1/25 الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

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