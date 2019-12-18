محافظ سقطرى يقر لائحة الصيد التقليدي واعتماد صندوق لدعم القطاع السمكي

أقر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، لائحة قوانين الصيد والصيد التقليدي، واعتماد صندوق لدعم القطاع السمكي.

جاء ذلك خلال الإجتماع، الذي عقده المحافظ باللجنة المشكلة لإعداد لائحة الصيد التقليدي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤن الجزر، ومدير عام هيئة المصائد في المحافظة، والاتحاد التعاوني السمكي ورؤساء الجمعيات في أرخبيل سقطرى.

وبحسب ما نشره المحافظ في صفحته على "الفيس بوك"، فقد تم إقرار اللائحة، عقب اجتماع باللجنة المشكلة والمكلفة بإعداد لوائح الصيد، والصيد التقليدي، ورؤساء وممثلي الجمعيات والإتحاد السمكي في المحافظة.

وباشرت اللجنة المشكلة لإعداد لوائح وقوانين الصيد والصيد التقليدي برئاسة حسن خميس مرجان، بإعداد اللائحة فور تشكيلها من قبل محافظ المحافظة؛ للحفاظ على الثروة السمكية التي تمتاز بها أرخبيل سقطرى؛ والحد من العبث والصيد العشوائي والجائر.

واشتملت اللائحة على قوانين ومواسم للصيد وحددت وسائل محددة للصيد التي ليس لها أضراراً على الثروة السمكية، وجرمت أي وسائل لها تاثيرات سلبية على الثروة السمكية والبيئة البحرية كالجرف والقنص ورتبت على مستخدميها عقوبات.

وتهدف هذه الخطوة للحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من المخاطر الناتجة عن الصيد العشوائي الذي يعرض الثروة للعبث، كما فرضت اللائحة عقوبات على المخالفين لقوانين الصيد.

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وفي هذا الصدد، أكد المحافظ محروس على أهمية الثروة السمكية والحفاظ عليها ومنع العبث فيها لتستفيذ منها الأجيال المتعاقبة، حيث تعد أحد أهم مصادر دخل سكان المحافظة، ويعتمد عليها بشكل رئيسي في تحسين الدخل القومي.

وأشار محروس إلى "أن السلطة المحلية على تواصل مع وزارة الثروة السمكية، وعلى متابعة مستمرة لما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية.. مؤكدا بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع السمكي؛ كونه أحد الموارد المهمة والرافدة للاقتصاد اليمني.

وفي هذا الصدد، بارك مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة سقطرى سعد محمد بازياد، هذا الإنجاز التاريخي الذي يشكل نقطة تحول، وانطلاقة لتعزيز والحفاظ على الثروة السمكية.

مشيرا بأن هذا يعد انجاز كبير يضاف الى رصيد انجازات محافظ المحافظة الذي يولي اهتمام بالغاً بالقطاع السمكي لما له من أهميه في تحسين الوضع المعيشي لدى ابناء المحافظة كون شريحة كبيرة من سكانها يمتهنون الصيد كمصدر دخل لهم واسرهم.

? وكان اللقاء قد ناقش المساعي المستقبلية لإنشاء ورشة هندسية مختصة بالقطاع السمكي؛ تقوم بمهام مساندة الصيادين وتوفير لهم معدات وادوات الصيد والصيانه اللازمتين.

