محافظ شبوة يدعو الأحزاب السياسية للقيام بمسؤولياتهم في تعزيز القيم الوطنية

أكد محافظ شبوة محمد بن عديو، على أهمية مواقف القوى والأحزاب السياسية في المحافظة، في تعزيز جبهة التلاحم الوطني، ومناهضة العنف والفوضى التي تدعو لها بعض المكونات المتمردة على شرعية الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، بقيادات الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة. مشيدا بمواقفها الداعمة لشرعية الدولة، وتوجهاتها الوطنية في هذه المرحلة، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد بن عديو، على الأهمية التي تشكلها الأحزاب السياسية والدور المناط بها في المجتمع. مؤكدا في ذات السياق، "أن الأحزاب السياسية في شبوة كانت في كل المراحل عاملا مساعدا على الوفاق والاستقرار".

وشدد على أن المعركة اليوم هي معركة وعي بالدرجة الأولى، مذكّراً الأحزاب والقوى السياسية بمسؤوليتها الكبيرة في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ قواعد العمل السياسي القائم على التعدد والتنوع واحترام الآخر".

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وأشار بن عديو، إلى أن "قيادة المحافظة تسعى وبكل حكمة وإخلاص لمعالجة تبعات الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة، وإطلاق برامج التنمية المحلية المستدامة من جديد فيها".

ودعا محافظ شبوة قياداتها الحزبية والسياسية الى المشاركة الفاعلة في صناعة التحولات التنموية التي تشهدها المحافظة، والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها على مختلف الاصعدة والمستويات.

وقدم المحافظ في حديثه شرحاً وافياً عن خطط السلطة المحلية في مختلف المجالات، وعن الصعوبات والعقبات التي تواجهها.

واستمع المحافظ الى رؤية الأحزاب التي قدمتها تجاه مختلف القضايا وثمن هذه الرؤية وشهد اللقاء نقاشاً واسعاً حول الشأن العام في محافظة شبوة".