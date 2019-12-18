تعز: اختتام المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الجيش والشرطة

اختتمت قيادة محور تعز والشرطة بالمحافظة المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته قيادة المحور والشرطة اليوم الثلاثاء.



وتأتي ختام مرحلة التنسيق الأولى في إطار العمليات المشتركة بين الجهازين الأمني والعسكري من أجل ملاحقة كافة المطلوبين أمنيا وضبطهم.



وبحسب القائمون على اللقاء فإن هذا التنسيق الأمني المشترك سيعمل على الحد من هروب المطلوبين أمنيا إلى بعض مناطق خطوط التماس فضلاً عن خدمة المواطنين في توفير الأمن.



والثلاثاء الفائت، دشنت اللجنة المشتركة، المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الجيش والشرطة وباشرت مهامها بلقاء القطاع السادس باللواء 22 ميكا وإدارة شرطة مديرية صبر الموادم.



وتهدف اللجنة المنبثقة عن قيادة محور تعز وإدارة عام شرطة المحافظة إلى التنسيق الأمني بين أفراد الأمن والجيش الوطني وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذولة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.





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