الحوثيون يضيفون "مادة جديدة" لمقررات المرحلتين الأساسية والثانوية (وثيقة)

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قراراً بإضافة مادة دراسية جديدة إلى المقررات الدراسية الأساسية.



وينص القرار على إضافة مادة تسمى بـ "مادة السلوك" إلى المواد والمقررات الدراسية لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، واعتبارها مادة يتوجب على الطالب اجتيازها لتحقيق النجاح كباقي المواد الدراسية الأخرى.



وحددت الوثيقة التي نشرها موقع "الثورة نت" الحكومي، نسبة النجاح في هذه المادة بـ(50) درجة كحد أدنى وبـ(100) درجة كحد أعلى.



وسيتم العمل بالقرار ابتداء من العام الدراسي الجاري، وفق الوثيقة الموجهة من مايسمى بوزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، إلى قطاع المناهج والتوجيه (الإدارة العامة للاختبارات) لإضافة المادة إلى الوثائق والمطبوعات من كشوف الرصد والسجلات الاختبارية.



ويرى مراقبون بأن القرار الحوثي خطوة جديدة في إحكام المليشيا على التعليم في اليمن ومحاولة لابتزاز الطلاب من أجل تنفيذ مخططات وسياسات وأنشطة الحوثيين، في ظل عدم وجود معايير ولوائح ومؤشرات للمادة المضافة "السلوك".



ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة وتحكمها بمؤسسات الدولة عكفت على إحداث تغييرات جوهرية في مضمون المناهج الدراسية على أسس طائفية ومذهبية.



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