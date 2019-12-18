أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

توزيع حقائب بيطرية على 40 من مربيي الثروة الحيوانية بشبوة الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443156/ الدبيش: لجنة إعادة الانتشار تصل إلى السفينة الأممية المتواجدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443157/ اجتماع في الجوف يناقش أسباب أزمة الغاز المنزلي الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443158/ بالفيديو.. حجز موقع لإنشاء محطة تعبئة الغاز بسيئون الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443159/ أمين العاصمة يدشن دورة المهارات القانونية لمدراء العموم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443161/ قائد التحالف في عدن: تنفيذ بنود "اتفاق الرياض" ليس سهلا و لكنه غير مستحيل الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443163/ اللجنة الرئاسية توافق على دفن جثمان العميد عدنان الحمادي الجمعة القادمة﻿ الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443166/ المحافظ بن عديو يشيد بمواقف القوى السياسية في شبوة ودعمهم للشرعية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443167/ Advertisements الاتفاق على حجز موقع لإنشاء محطة تعبئة الغاز المنزلي بسيئون الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443169/ قطر تخيب آمال الأردنيين ووعودها "حبر على ورق" الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443170/ رئيس الوزراء يوجه بدعم سقطرى بـ 100 مليون لمواجهة تبعات اعصار (بافان) الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443145/ البحسني يلتقي بمدراء عموم مديريات ومكاتب الوادي والصحراء التنفيذية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443146/ باكريت يتفقد سير العمل بمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443147/ بالفيديو.. مناقشة أوضاع التعليم بمديريات وادي حضرموت والصحراء الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443149/ قيادة اللواء الثالث عمالقة تعلن عن صرف مكرمة للجرحى المعاقين الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443150/ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على دعم تنمية المرأة بمأرب وسيئون الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443151/ وزير الثقافة: أوهام القوى الانقلابية ادخلت اليمن في حرب عبثية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443152/ البحسني ويؤكد أهمية إطلاق قناة حضرموت الرسمية في فضاء الإعلام الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443153/ بدء اعمال الدورة الثامنة لندوة العلاقات العربية - الصينية بمشاركة اليمن الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443154/ نائب رئيس الجمهورية يعزي اللواء الركن راشد الجند في وفاة والدته الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/443155/

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