"الخليج 365" ينشر نص البيان الختامي لمؤتمر المرأة في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

ينشر "الخليج 365" نص البيان الختامي لمؤتمر المرأة في حضرموت الذي احتضنته مدينة المكلا يوم أمس، فيما يلي:



بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المرأة في حضرموت - المكلا 16-17 ديسمبر2019م

إيمانًا من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بدور المرأة وجهودها الفاعلة في المشاركة في البناء والتنمية والسالم انعقدت في مدينة المكلا أعمال مؤتمر المرأة في حضرموت، الذي أقامته السلطة المحلية بدعم من مشروع دعم االستقرار في اليمن (SSPY) وبرنامج الحكم الرشيد (GGC) التابعين للوكالة األلمانية للتعاون الدولي (GIz).

وخلال يومين شارك في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار (المرأة شريك البناء والتنمية والسالم والاستقرار)، قرابة 300 مشارك ومشاركة يمثلون مختلف مديريات حضرموت ساحلا وواديًا وصحراء، قيادات فاعلة في أجهزة السلطة المحلية وناشطون داعمون لقضايا المرأة، وكوادر من جميع األطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكان للمرأة في حضرموت حضور ومشاركة متميزة في أعمال المؤتمر .

وتداول المشاركون قضايا وموضوعات تهم المرأة في حضرموت، تضمنت محاور عدة شملت المجاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية والقانونية والسلام والتعايش ومكافحة الفساد، سعيًا لتوحيد كل الرؤى والتوجهات لتعزيز مكانتها في المجتمع وحماية حقوقها، وبما يحقق لها اإلنصاف والمشاركة في البناء والعدالة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وقد حضر الجلسة االفتتاحية للمؤتمر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن� فرج سالمين البحسني الذي ألقى كلمة قيمة، حملت العديد من التوجهات والمحددات الواضحة الداعمة والمؤكدة على أهمية دور المرأة ومشاركتها في مختلف شؤون الحياة، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وضمان لها العيش الكريم والحياة آمنة والمستقرة .

وشهدت جلسات المؤتمر ومجموعات العمل مناقشات معمقة للأوراق المقدمة ومقترحات اثرت المحاور، وقدم المشاركون فيها من المختصين والمهتمين أفكار وخلص المؤتمر إلى القرارات والتوصيات التالية:

القرارات:

1. تقديم الشكر لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على تعاونه وجهوده ورعايته للمؤتمر، وتعد الكلمة التي ألقاها في الجلسة االفتتاحية إحدى وثائق المؤتمر.

2. تقديم الشكر للوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ، على دعمها للمؤتمر، واشادة بما جاء في كلمة المدير اإلقليمي للوكالة السيدة )Mari Tertsunen(، وتثمين دور الوكالة الداعم لمشاريع وبرامج المرأة، والحث على استمرار الشراكة والتعاون في هذا المجال.

3. دعوة السلطة المحلية في حضرموت إلشراك المرأة في مواقع صنع القرار في المرافق والوحدات الادارية بالمحافظة والمديريات كافة.

4. التأكيد على تطوير قدرات المرأة وتوفير الفرص الكافية للتدريب والتأهيل بما يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة في البناء والتنمية.

5. مطالبة السلطة المحلية بتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الاهتمام بالمرأة بما من شأنه النهوض بدورها ومشاركتها في الشأن� العام.

6. إشادة بمختلف اللجان التي عملت في اإلعداد والتنظيم ألعمال المؤتمر واإلسهام في إنجاحه.

7. مطالبة السلطة المحلية بتبني ما جاء في هذا البيان ، والعمل على تنفيذه .

التوصيات:

1( الإعداد لرؤية استراتيجية تضمن تمتين دور المرأة في المجاالت كافة.

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2( االهتمام بتحسين بيئة التعليم للفتيات في مختلف المراحل الدراسية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لهن وزيادة العناية بالمناطق الصحراوية والنائية والقضاء على الامية.

3( اعتماد خطة لتوسيع نشاط التعليم الفني والمهني بما يتناسب وتخصصات الفتيات.

4( العمل على إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج إلكتروني يسهم في متابعة الخريجات بعد تخرجهن من الجامعة وانخراطهن في سوق العمل.

5( الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيلهم وإشراكهم في إعداد الخطط التنموية.

6( توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية ومراكز الطوارئ التوليدية ورفع كفاءتها في الريف والحضر.

7( الاعتناء بصحة الام والطفل ورفع مستوى الوعي الصحي بين أوساط النساء .

8( تقديم التسهيالت بشأن ادماج المرأة في النشاط االقتصادي والرفع من نسبة مشاركتها في سوق العمل وتسويق منتجاتها.

9( توفير فرص للإناث لفتح مشاريعهن الصغيرة الخاصة بهن ومنحهن االمتيازات المطلوبة وتحويلها إلى مشاريع كبيرة.

10( العمل على تعزيز وبناء قدرات المرأة وتطوير مهاراتها.�

11( تفعيل مشاركة المرأة في تنمية المجتمع والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

12( ضرورة وضع سياسات لتنشيط المرأة سياسيًا ودعوة المؤسسات والمنظمات كافة لتشجيع المرأة ودعمها.

13( تفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن للمرأة حقوقها.

14( إبراز وتبني التجارب الناجحة للنساء الالتي عملن في مختلف أنشطة الحياة .

15( إشراك المرأة في عملية التوعية والاسهام في ترسيخ السالم والتعايش المجتمعي.

16( نشر المعرفة بالقرارات األممية والمواثيق الدولية.

17( دعوة الاطر النسوية إلى مواصلة دورهن في عملية النصح بالاختالالات أينما وجدت نظراً لخطورتها على المجتمع.

18( التوجه نحو زيادة برامج التوعية بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين الوطنية .

19( زيادة فرص انخراط المرأة في العمل القضائي والقانوني والامني.

20( إصدار كتاب يتضمن كل وثائق المؤتمر وقرارته وتوصياته ومخرجات مجموعات العمل.

21( دعم المراكز البحثية والعلمية لتنفيذ مختلف الدراسات قضايا المرأة.

وبالله التوفيق