عضو الإنتقالي بسطرى لـ"اليمن العربي": هذه سقطات المحافظ الإخواني للجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال محمد علي ناصر العوشي، عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي بجزيرة سقطرى، إن أهالي جزيرة سقطرى يطالبون بطرد المحافظ الإخواني أحمد محروس من محافظتهم، مبينًا أن الأهالي تظاهروا أكثر من مرة لهذا الغرض ولكن دون جدوى من الشرعية.

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وأكد العوشي، أن المحافظ يقوم بعملية أخونة للمحافظة، وتمكين لعناصر حزب الإصلاح الإخواني في كافة مفاصلها، ومحاولة لإبعاد قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية عن المحافظة.

واضاف عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي بجزيرة سقطرى، أن المحافظ يحارب كافة الأنشطة التي تقدمها دولة الإمارات العربية بالمحافظة، حيث منع بعض المصابين من العلاج بالإمارات، وحاول منع فرقه للتراث للسفر للإمارات ولكن مجهوداته بائت بالفشل.

وبين العوشي، أن جزيرة سقطرى باتت مختطفة من جماعة الإخوان غير تحويلات الأموال القادمة للمحافظ من قطر وتركيا، ودعمهم له، مما يعتبر طعنة في ظهر السعودية والإمارات وباقي دول التحالف العربي.

جدير بالذكر، أنه شهدت محافظة سقطرى خروج المئات من أبنائها في مظاهرات حاشدة تطالب بإخراج واستبدال المحافظ الإخواني والتابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح فرع الجماعة باليمن أحمد محروس وتندد بدوره في المحافظة، ولكن حتى الأن لم يستجيب لها التحالف العربي أو حكومة الشرعية.