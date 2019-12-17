الاتفاق على حجز موقع لإنشاء محطة تعبئة الغاز المنزلي بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون تم اليوم في سيئون الاتفاق على استقطاع مساحة كافية لإنشاء محطة تعبئة الغاز في منطقة وادي جب بمديرية شبام تابعة للشركة اليمنية للغاز وذلك بهدف تأمين استقرار توفير مادة الغاز سعيا من السلطة المحلية والشركة لتخفيف معاناة المواطنين في سبيل الحصول على الغاز المنزلي باعتبار ذلك من أساسيات الخدمات المقدمة لحياة الناس اليومية .

Advertisements جرى ذلك في اللقاء الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء هاشم العامري ومدير شركة النفط بالوادي والصحراء عبدالرحمن بلفاس ومدير مكتب التنسيق لشركة صافر سلطان ناجي ومدير مكتب شركة الغاز في الوادي محمد باسدس حيث تم فيه مناقشة الإجراءات التنفيذية استقطاع جزء من المساحة الخاصة بشركة النفط في تلك المنطقة للاستفادة منها في إنشاء محطة تعبئة الغاز بتلك المنطقة .

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