اللجنة الرئاسية توافق على دفن جثمان العميد عدنان الحمادي الجمعة القادمة﻿

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

وافقت اللجنة الرئاسية برئاسة النائب العام الدكتور علي الأعوش، على طلب دفن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ، بعد مرور نصف شهر على جريمة اغتياله من قبل شقيقه وبعض أقاربه في ريف الحجرية جنوب تعز جنوبي غرب اليمن.

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وقال مصدر مقرب من العائلة ، إن اللجنة الرئاسية وافقت على طلب دفن العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع المقدم من أسرته بعد استكمال التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة والجثة.

ولفت المصدر إلى أن جثمان العميد عدنان الحمادي سينقل يوم الجمعة القادمة من مستشفى باصهيب في العاصمة المؤقتة عدن إلى مثواه الأخير في مديرية المعافر جنوب محافظة تعز.