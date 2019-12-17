قائد التحالف في عدن: تنفيذ بنود "اتفاق الرياض" ليس سهلا و لكنه غير مستحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن العميد مجاهد العتيبي، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ كل بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وقال العميد العتيبي في الورشة العلمية التي نظمتها، جامعة عدن، بعنوان "اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة"، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن "قوات التحالف تبذل جهوداً جبارة لتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت" .

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وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ليس مستحيلاً، ويمكن لبنوده أن تعيد اليمن سعيداً كما كان عليه في السابق.

وأقر قائد قوات التحالف في عدن، بوجود معوقات وصعوبات على طريق تنفيذ الاتفاق .. وقال: إن" الأمر ليس سهلاً، ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلاً".

وأضاف، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض.