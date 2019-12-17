مرتزقة العدوان بعدن يعتقلون نازحي الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اكدت مصادر حقوقية، ان مرتزقة العدوان السعودي الامريكي بمحافظة عدن، اقدمت فجر امس، على اعتقال عدداً من نازحي محافظة الحديدة بينهم أطفال.

وذكر رئيس منظمة “سام” للحقوق والحريات إن قوات مسلحة بعدن اعتقلت 20 شاباً نازحاً من محافظة الحديدة فجر الاثنين، بينهم 8 أطفال من فندق حضرموت بشارع الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل الانتهاكات التي اعتادت قوى العدوان ومرتزقتها على ممارستها طيلة الشهور الماضية بحق النازحين، حيث قامت مجموعة مسلحة ممولة من الامارات في اغسطس الماضي، بقتل النازح “حمادة كسيعم” ونهب ما بحوزته من أموال وإلقاء جثته في منطقة بئر فضل.

وسبق وأن قامت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا حزب الاصلاح في لحج بإطلاق الرصاص على مخيم للنازحين من أبناء تهامة في يونيو من العام الماضي، ما اسفر عن إصابة ثلاثة نازحين.

وقد سبق هذه الجريمة بعدة ايام إعتداء طال نازحين من أبناء الحديدة في عدن.