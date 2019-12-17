شكرا لمتابعة خبر عن اسواء خبر للزبيدي وولي عهد ابو ظبي منذ توقيع اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردللتو : الرئيس السيسي يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الاعلان الصادم عن الحرب في اليمن ( لن تصدق ماقاله السيسي) قيادي في الانتقالي يهدد الشرعية بالتحالف مع طرف ثالث في إشارة لطارق عفاش ثاني دولة عربية تمنع دخول اليمنيين حاملي الجوازات الحمراء مجلس الوزراء السعودي ..يصدر بيان هام حول اليمن (وهذا نص ماورد فيه)

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