شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" حينما رآها كانت الصدمة ... اب يفاجيء ابنته المراهقة ويفتح الباب عليها بغتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأب حينما حان وقت الإفطار ، بحث عن إبنته، لكن لم يجدها، فلما ذهب إلى غرفتها وفتح الباب، وجدها صائمة قد فارقت الحياة وهي ساجدة. لتفاصيل أكثر، شاهد الفيديو أدناه:

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