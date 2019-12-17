شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين العاصمة يدشن دورة المهارات القانونية لمدراء العموم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 - مأرب دشن وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبد الغني جميل، اليوم، دورة المهارات القانونية لمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالأمانة.

Advertisements وأشار وزير الدولة الى أهمية اكتساب مدراء عموم المكاتب التنفيذية للمعرفة القانونية لاسيما المنظمة للعمل كلا فيما يخصه، مؤكدا استعداده لدعم مشاريع تأهيل المدراء في مختلف جوانب العمل. وتهدف الدورة الى إكساب المدراء المهارات القانونية لمواجهة الإشكاليات المختلفة التي يواجهونها أثناء العمل، وحلها وفقا للقانون. وفي ختام الدورة منح أمين العاصمة شهادة تقدير لمدير عام الصحة الدكتور علي محسن تكريما له على جهوده الناجحة في إنجاز المهام الموكلة إليه.

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