بالفيديو.. حجز موقع لإنشاء محطة تعبئة الغاز بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تم اليوم في سيئون الاتفاق على استقطاع مساحة كافية لإنشاء محطة تعبئة الغاز في منطقة وادي جب بمديرية شبام تابعة للشركة اليمنية للغاز وذلك بهدف تأمين استقرار توفير مادة الغاز سعيا من السلطة المحلية والشركة لتخفيف معاناة المواطنين في سبيل الحصول على الغاز المنزلي باعتبار ذلك من أساسيات الخدمات المقدمة لحياة الناس اليومية .



جرى ذلك في اللقاء الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء هاشم العامري ومدير شركة النفط بالوادي والصحراء عبدالرحمن بلفاس ومدير مكتب التنسيق لشركة صافر سلطان ناجي ومدير مكتب شركة الغاز في الوادي محمد باسدس.

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حيث تم فيه مناقشة الإجراءات التنفيذية استقطاع جزء من المساحة الخاصة بشركة النفط في تلك المنطقة للاستفادة منها في إنشاء محطة تعبئة الغاز بتلك المنطقة .