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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في الجوف يناقش أسباب أزمة الغاز المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الجوف
ناقش اجتماع بمحافظة الجوف اسباب ازمة الغاز الحالية وعدم توفير الكميات المتفق عليها لتغطية احتياجات المواطنين ومشكله إنقاص الوزن المحدد مما يسبب في إشكاليات بين الوكلاء والمواطنين.
وحذر وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي خلال اجتماعه مع وكلاء التوزيع وعقال الحارات من مماطلة محطات الغاز في المحافظة وعدم توفير الكميات المتفق عليها لتغطية احتياجات المواطنين وخصم كميات كانت تصرف سابقا.
وناقش الاجتماع عدم قيام الجهات المعنية بصيانة الاسطوانات وهو ما يسبب في كارثة للمواطنين ووجود اسطوانات مخالفة للمقاييس في السوق وبيع محطات الغاز اسطوانات للوكلاء باسعار مخالفة للشركة.
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