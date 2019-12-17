- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيش: لجنة إعادة الانتشار تصل إلى السفينة الأممية المتواجدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365
قال الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، ان الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار برئاسة اللواء محمد عيضة، وصل مساء اليوم الثلاثاء، الى السفينة الأممية (Antarctic dream) المتواجدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ، لعقد الاجتماع المشترك السابع والذي يقام في المرة الرابعة بالبحر نظراً لعرقلت واغلاق المليشيات الحوثية المتمردة للمنافد البرية ومنع الوفد الاممي من ممارسة عمله بأريحية .
واشار الدبيش، الى ان الاجتماع سيعقد يومي 18 - 19 ديسمبر الجاري، في المياه الدولية ، وسيتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين وفتح الممرات الإنسانية واحلال قوات امن وخفر السواحل الأساسيين.
هذا وبالرغم من مرور عام على اتفاق السويد الا ان المليشيات الحوثي قد عهدت على الكذب وعرقلة العديد من الخطوات والاتفاقيات، بالاضافة إلى استهداف المدنيين .
كانت هذه تفاصيل خبر الدبيش: لجنة إعادة الانتشار تصل إلى السفينة الأممية المتواجدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.