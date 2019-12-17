توزيع حقائب بيطرية على 40 من مربيي الثروة الحيوانية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة دشن وكيل محافظة شبوة المساعد علي الكندي اليوم، توزيع حقائب بيطرية على 40 متدربا في الدورة التدريبية التي اقامتها من منظمة D R C في مجال رعاية وتغذية الحيوان، ضمن مشروع بناء القدرة على التكيف والإستجابة لأزمة الغذاء والتغذية في اليمن الممول من الاتحاد الأوربي.

وأوضح مدير مكتب المنظمة بالمحافظة المهندس صالح لقصم، أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار المشاريع المجتمعية الصغيرة التي تنفذها المنظمة، ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف والإستجابة لأزمة الغذاء والتغذية في اليمن.

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