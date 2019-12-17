نائب رئيس الجمهورية يعزي اللواء الركن راشد الجند في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - الرياض بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى قائد القوات الجوية اللواء الركن راشد الجند في وفاة والدته.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة.. سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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