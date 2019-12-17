البحسني ويؤكد أهمية إطلاق قناة حضرموت الرسمية في فضاء الإعلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على أهمية قناة حضرموت الرسمية في فتح آفاق جديدة للشباب الإعلامي وعكس توجهات الدولة وما يعتمل في حضرموت والوطن من نشاطات وفعاليات وتنمية، والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لحضرموت وعموم الوطن.



وقال المحافظ إن إطلاق القناة في فضاء الإعلام يعدّ مفخرة لحضرموت، وتولي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هذا المشروع الإعلامي والثقافي اهتماماً كبيراً ويعدّ من أولويات اهتماماتها التي تمضي بالتوازي مع جميع القطاعات.

Advertisements

وأشاد محافظ حضرموت خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم، مدير عام القناة مجاهد بن علي الحاج، بمستوى التحضيرات في القناة، وأكد دعم ورعاية السلطة المحلية لهذا المشروع وإطلاقه ليصل لجميع المواطنين في الداخل والخارج، وتسهم القناة في التوعية والتنوير .

ورفع المحافظ البحسني، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولدولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ولمعالي وزير الإعلام معمر الإرياني، ومعالي وزير المالية سالم بن بريك، لدعمهم ومساندتهم وتسهيلاتهم لمشروع القناة وتجسيدها على الواقع، وتوجيهات رئيس الوزراء باعتمادها كقطاع تلفزيوني إسوة بقناتي اليمن وعدن .

وأكد المحافظ على أهمية الظهور اللائق للقناة، والمنافسة في فضاء الإعلام، بما يعكس التاريخ الثقافي وتاريخ الإعلام والصحافة في حضرموت، وأعرب عن تبني السلطة المحلية لإستقدام خبير في مجال الإعلام يسهم في انطلاقة القناة وتأهيل كادرها.

وخلال اللقاء أطلع مدير القناة مجاهد بن علي الحاج، السيد المحافظ على التجهيزات الفنية التي تشهدها القناة عقب وصول المعدات والأجهزة الفنية عالية الجودة والحداثة، والتجهيزات النهائية لتجهيز الاستديوهات تمهيداً لإطلاق القناة.. متقدماً بخالص الشكر والتسهيلات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ونائبه ووزيري الإعلام والمالية، وللدعم منقطع النظير والرعاية والاهتمام من السيد محافظ حضرموت، منذ البدايات الأولى للقناة، واهتمامه ومتابعته اليومية لإنجاز هذا المشروع الإعلامي المهم .