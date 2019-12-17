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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الثقافة: أوهام القوى الانقلابية ادخلت اليمن في حرب عبثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365 - تونس
قال وزير الثقافة مروان دماج " ان اليمن يشهد منذ خمس سنوات حربا عبثية كان بالإمكان تجنبها لولا اوهام القوى الانقلابية المتخلفة التي تزعم الانتساب للتراث والثقافة الاسلامية، بينما هي في الواقع لا تنتمي الا الى اشد جوانب تاريخنا بؤسا وظلاما وتخلفا واستبدادا ".
واشار دماج في كلمة اليمن في المؤتمر الإسلامي الـ11 لوزراء الثقافة الذي انطلق اليوم بالعاصمة التونسية، الى ان التدخلات الايرانية في اليمن تهدف الى إدامة أمد الحرب في، وتحويلها الى حرب استنزاف لمحيطه العربي والإقليمي.
ولفت الى ما يهدد العالم الاسلامي من مخاطر وصعوبات جمة، على رأسها الارهاب والصراع الطائفي، اللذان يتكاملان ويغذيان بعضمهما بعضا ويتساندان في تقويض كل شروط الازدهار والتقدم والتعايش والعيش الكريم في الدول الاسلامية، ملحقين بشعوبنا وأمتنا وديننا وصمة الارهاب والتخلف، وهو الدين العظيم الذي اسس ارقى قيم الحضارة والعدالة والسلام والتعايش بين الامم.
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