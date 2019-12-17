مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على دعم تنمية المرأة بمأرب وسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عمان

وافق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على دعم المشاريع المقدمة من اليمن والمتمثلة في تنميه المرأة الريفية بمدينة سيئون وتجهيز مركز الأسرة المنتجة بمحافظة مأرب.



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جاء ذلك في ختام اعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال.

وكانت الاجتماعات ناقشت، برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام القادم، ومشروع الموازنة التقديرية لصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية٢٠٢٠ فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وابرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي ٢٠٢٠.

كما تم انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ،والجمهورية اليمنية نائباً للرئيس.