قيادة اللواء الثالث عمالقة تعلن عن صرف مكرمة للجرحى المعاقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أعلنت قيادة اللواء الثالث عمالقة جبهة الساحل الغربي - اللواء الرابع مشاه - عن صرف مكرمة للجرحى المعاقين التابعين للواء الثالث عمالقة الذين كانت سبب اصابتهم واعاقتهم في الجبهة.



وأوضحت أن المكرمة ستشمل الاتي:

1. من بترت عليه يد واحدة يصرف له مبلغ وقدره 500 الف ريال يمني.

2. من بترت عليه اليدين يصرف له مبلغ وقدره 1 مليون ريال يمني .

3. من بترت عليه رجل واحده يصرف له خمسمائة الف ريال يمني .

4. من بترت عليه رجلين يصرف له 1 مليون ريال يمني .

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5. من اصيب بالشلل التام في الرجلين يصرف له مليون ريال يمني.

6. من فقد عين واحده يصرف له 500 الف ريال يمني .

7. من فقد العينين يصرف له مليون وخمسمائة الف ريال يمني .

ونوهت الى ان شرط صرف المكرمة ان يكون اصيب بها في الجبهة، وانه سوف يتم صرف هذه المكرمة من مكتب الجرحى التابع للواء الثالث في محافظة عدن - منطقة الممداره ، يوم السبت القادم تاريخ21 ديسمبر 2019م، الساعة العاشرة صباحا.

واشار الى ان هذه المكرمة تعتبر شئ بسيط للجرحى المعاقين الذين بذلوا أنفسهم رخيصة في الدفاع عن الدين والعرض والأرض.

صادر عن

قائد اللواء الثالث عمالقة جبهة الساحل الغربي

عبدالرحمن اللحجي