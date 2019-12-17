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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت يتفقد سير العمل بمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
تفقد محافظ المهرة راجح باكريت، اليوم، سير العمل بمستشفى الغيضة المركزي وسير العمل الجاري في مشروع غرف العمليات الكبرى والعناية المركزة بالمستشفى، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وطاف المحافظ باكريت، بأقسام وإدارات المستشفى شملت أقسام الغسيل الكلوي، والأشعة التلفزيونية (ايكو) لتخطيط القلب، والعيون.
واستمع باكريت، من مدير مستشفى الغيضة محسن بلحاف، إلى شرح حول نشاط المستشفى وخطط الإدارة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للأفضل، موجهاً إدارة المستشفى والعاملين بمضاعفة الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما قدم مدير المستشفى بلحاف، شرحاً مفصلاً حول مستوى الإنجاز في تنفيذ مشروع غرف العمليات ومكوناته والمراحل المتقدمة في تنفيذ المشروع.
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