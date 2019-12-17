شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي بمدراء عموم مديريات ومكاتب الوادي والصحراء التنفيذية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء الاثنين، بعدد من مدراء عموم مديريات وداي وصحراء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية بالنادي والصحراء، بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.



وفي اللقاء أكد محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بكافة المديريات والمكاتب الإدارية في جميع أنحاء المحافظة لاسيما في مديريات الوادي والصحراء، والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واحداث تنمية حقيقية في المناطق النائية لاسميا في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والطرقات والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بمعيشة المواطن وحياته اليومية.

وقال المحافظ إن اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ينصب في خدمة مديريات المحافظة بشكل متوازٍ ، حيث سيتم نهاية هذا الاسبوع عقد لقاء بمديري المديريات الصحراوية لاعتماد خطوط عريضة وخطة عامة لانتشال واقع هذه المديريات وتلبية احتياجاتها الضرورية، واليوم يتم الالتقاء بمديريات الوادي والاستماع إلى احتياجاتها، وسيتم قريباً دعوة مديريات مناطق الامتياز للاستماع إلى همومهم ودراسة احتياجاتهم ومشاكلهم، وهكذا ستسير عجلة التنمية لتنال جميع المديريات الاهتمام والرعاية .

وشدد المحافظ البحسني على جميع المسؤولين بضرورة متابعة سير تنفيذ المشاريع الحيوية التي تم اعتمادها وجرى البدء بتنفيذ كثير منها، لافتاً إلى اعتماده صباح اليوم لأربعة مشاريع حيوية مهمة ستنفذ في مديريات الوادي والصحراء من بينها مشروعين للمياه في مديرية زمخ ومنوخ ومديرية القف الصحراويتين وهما مديريتين لطالما عانتا من الإهمال والنسيان خلال العقود الماضية.

واطلع محافظ حضرموت مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات بالوادي والصحراء خلال اللقاء على التوجه العام للسلطة المحلية بالمحافظة وخططتها للعمل خلال العام القادم 2020م والذي سيكون عاماً للتنمية والاستثمار، موجهاً المسؤولين بالمكاتب والمديريات بزيادة الاهتمام بالمشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها وتسهيل معاملات المواطنين والاقتراب منهم، والى استقطاب المستثمرين الجادين، وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مناطقهم في كافة المجالات لإحداث نقلة نوعية في ملف التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لإشراك المستثمرين في الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة والهادفة الى تطوير وتحسين أوضاع المديريات ومواطنيها.

وعقب استماعه لصعوبات مديرياتهم، وجه المحافظ البحسني خلال اللقاء باعتماد عدد من المشاريع الحيوية لبعض المديريات في الجوانب الأمنية والصحية والتعليمية، ليتم تنفيذها إلى جانب المشاريع الجاري العمل فيها في الجانب التنموي والبنية التحتية والخدمات الأساسية، من أجل توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للمواطنين وتسهيل شؤون حياتهم اليومية.

وجرى خلال اللقاء فتح باب النقاش والاستماع لهموم المسؤولين واحتياجات مكاتبهم ومديرياتهم والصعوبات التي تواجه سير تنفيذ خططهم وبرامجهم الهادفة لخدمة المواطنين وتحسين وتطوير الأوضاع العامة بالمكاتب والمديريات.

ووجه المحافظ بتأهيل سور مبنى الإدارة المحليه ومجمع الدوائر بمديرية حريصة بكلفة 5 ملايين ريال.

كما وجه بالتكفل بإيجار مركز الفتاة بسيئون التابع لمكتب التعليم الفني، وترميم مركز الأمن بمديرية حورة ووادي العين بمبلغ تسعة ملايين ريال.

ووجه المحافظ بالإهتمام بإشراك المرأة في صنع القرار ودعم تعليم الفتاة وتخصيص تعاقدات للمرأة ضمن صندوق التعليم ودعم الأمن، وتعميم تجربة اعتماد اقامة مشاريع في هذه المديريات بالطاقة الشمسية .

Advertisements

حضر اللقاء، مدير عام مدراء عموم مديريات زمخ ومنوخ وحورة ووادي العين وسيئون ورخيه وعمد والسوم وتريم وحريضة والعبر وساه، ومدراء عموم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتخطيط والتعاون الدولي، والأوقاف والارشاد، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاعلام، والتعليم الفني، والخدمة المدنية والتأمينات، والتعليم الفني والتدريب المهني، وادارة البحوث، وحقوق الإنسان، والغرفة التجارية.

وفيما يلي نستعرض ابرز النقاط التي تحدث عنها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، خلال لقائه عدداً من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء، وهي على النحو الآتي :

▪ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ينصب في خدمة مديريات المحافظة بشكل متوازٍ ، وسيتم نهاية هذا الاسبوع عقد لقاء بمديري المديريات الصحراوية لاعتماد خطوط عريضة وخطة عامة لانتشال واقع هذه المديريات وتلبية احتياجاتها الضرورية، واليوم يتم الالتقاء بمديريات الوادي والاستماع إلى احتياجاتها، وسيتم قريباً دعوة مديريات مناطق الامتياز للاستماع إلى همومهم ودراسة احتياجاتهم ومشاكلهم .

▪ تم اليوم اعتماد أربعة مشاريع حيوية مهمة ستنفذ في مديريات الوادي والصحراء من بينها مشروعين للمياه في مديرية زمخ ومنوخ ومديرية القف الصحراويتين وهما مديريتين لطالما عانتا من الإهمال والنسيان خلال العقود الماضية .

▪ عام 2020م سيكون عاماً للتنمية والاستثمار، وعليكم متابعة تنفيذ المشاريع وتحديد فرص الاستثمار وتسهيل معاملات المواطنين والاقتراب منهم .

▪ المحافظ يوجه باعتماد عدد من المشاريع الحيوية لبعض المديريات في الجوانب الأمنية والصحية والتعليمية .

▪ التوجيه بتأهيل سور مبنى الإدارة المحليه ومجمع الدوائر بمديرية حريصة بكلفة 5 ملايين ريال، والتكفل بإيجار مركز الفتاة بسيئون التابع لمكتب التعليم الفني، وترميم مركز الأمن بمديرية حورة ووادي العين بمبلغ تسعة ملايين ريال، والإهتمام بإشراك المرأة في صنع القرار ودعم تعليم الفتاة وتخصيص تعاقدات للمرأة ضمن صندوق التعليم ودعم الأمن، وتعميم تجربة اعتماد اقامة مشاريع في هذه المديريات بالطاقة الشمسية .