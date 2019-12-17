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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يوجه بدعم سقطرى بـ 100 مليون لمواجهة تبعات اعصار (بافان) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة المالية بدعم عاجل بمبلغ ١٠٠ مليون ريال للسلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى لمواجهة أضرار وتأثيرات العاصفة المدارية بافان، بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك عقب اطلاعه من محافظ سقطرى رمزي محروس في اتصال هاتفي على تقرير اولي حول الاحتياجات العاجلة لمحافظة ارخبيل سقطرى، لمواجهة تداعيات وآثار العاصفة المدارية بافان، والجهود المشتركة للحكومة والسلطة المحلية وبمساهمة البرنامج السعودي لتنمية و اعمار اليمن في معالجة تداعيات الاعصار.
كما وجه الدكتور معين عبدالملك، بإنشاء وحدة شق الطرق في الأرخبيل وتوفير معدات للمحافظة.. مؤكدا ان سقطرى تحظى بأولوية في دعم الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة ارخبيل سقطرى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة الاضرار الناجمة عن الاعصار، والتركيز على اولويات المواطنين الملحة، وتحسين الجوانب الخدمية خاصة الطرقات والكهرباء والمياه.
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