بحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين اليمن وسولوفينيا في مجال نزع الألغام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 بحث سفير اليمن غير مقيم في سلوفينيا هيثم شجاع الدين، اليوم مع مدير مركز تعزيز الامن الإنساني السلوفيني توماس لفرنشك، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين اليمن والمركز وذلك من خلال اشراك المانحين لتمويل مشاريع المركز في اليمن في مجال نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن واعادة تأهيل الاطفال والنساء المتضررين من الالغام.

وعبر المسؤول السلوفيني عن تطلع بلادة لمساعدة اليمن في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.

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