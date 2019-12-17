بالفيديو.. مناقشة أسباب تعثر العمل في مشروع طريق رسب - ساه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الإجراءات الكفيلة لمعالجة أسباب تعثر العمل في مشروع شق وسفلتة طريق ساه - رسب الذي يربط مديريات وادي حضرموت بساحل المحافظة بمسافة 22 كيلو والممول من حصة وادي حضرموت من عائدات النفط .



واستعرض اللقاء الذي ضم مديري عموم الأشغال العامة والطرق والاتصالات والمؤسسة العامة للطرق والجسور بوادي حضرموت والصحراء الدكتور علوي بن يحيى والمهندس حسن باحارثة والمهندس خالد الجندي جملة من الاشكاليات والعراقيل وايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها لضمان استكمال المشروع في الفترة المحددة.

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وشدد الوكيل الكثيري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسئولية من قبل الجميع في ظل الظروف الراهنة ، ومضاعفة الجهود لإنجاز المشروع لتخفيف العبء على المسافرين.

حضر اللقاء مديري فرع الانشاءات والصيانة بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس طارق القدري والمهندس فهمي بشيمان ، ومشرف المشروع المهندس تميم بن شملان ، والمقاول المنفذ للمشروع أحمد الحداد.