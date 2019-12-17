تدشين الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بكليتين ومعهد في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشن اليوم الثلاثاء، وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد الجعفري، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في كليتي التربية والعلوم التطبيقية والإنسانية والمعهد التقني، للعام الدراسي 2019 - 2020م.



وطاف الوكيل الجعفري، برفقة عميد كلية التربية الدكتور عادل بن معيلي، وعميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية الدكتور فائز بن مركب، ومدير المعهد التقني حسين بن صبيح، عدد من القاعات، مستمعا إلى ملاحظات الطلاب والطالبات.

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وحث الوكيل الجعفري، الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وتحقيق نتائج مشرفة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قيادة كليتي التربية والعلوم التطبيقية والإنسانية والمعهد التقني، خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2019 – 2020م.

وأكد الوكيل أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت تولي اهتمام بالغا بالتعليم بشكل عام والجامعي والعالي على وجه الخصوص، وفتح مساق للماجستير وكلية إضافية.

وثمن الجعفري، قرار فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي، بإنشاء جامعة المهرة، لافتا إلى أن كلية ثالثة ستفتح العام القادم إضافة إلى الكليتين الموجودة حاليا، لتشكل النواة الأولى لجامعة المهرة، متطلعا إلى مخرجات متميزة من الكليات لرفد القطاع العام والخاص.