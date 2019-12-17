بالفيديو.. الكثيري يشيد بفعاليات مطلع المطالع بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اشاد وكيل محافظة حضرموت بفعاليات مطلع المطالع الذي نطمته حافة الحوطة بسيئون لخلق اجواء فرائحية واجتماعية ورياضية والحفاظ على الموروث الشعبي.



وفي الامسية التي حضرها الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي، هنأ الكثيري عرسان الزواج الجماعي الثاني عشر البالغ عددهم 70عريسا وعروسة متمنيا لهم السعادة في حياتهم.

Advertisements

ورحب الوكيل بجميع العدد ومقادمة الحويف المشاركة من جميع مناطق محافظة حضرموت لاحياء مطلع المطالع .. موكدا ان هذا الموروث الشعبي يعد احد الكنوز الفلكلورية التي خلفها لنا الاباء، مؤكدا الاهتمام بها والحفاظ عليها من الاندثار .

وأشار الوكيل أن مثل هذه الفعاليات تسهم في خلق اجواء المحبة والتقارب والالفة بين الجميع .. مطالبا الجميع تناسي الخلافات وطي صفحة الماضي وفتح صفحة للقبول بالاخر من اجل التماسك المجتمعي، لافتا الى ان اي ضرر او مخاطر ستصيب الجميع والعكس تماما في حالة العمار والخير سينعم به الجميع.

وحث الكثيري ابناء وادي حضرموت الحفاظ على حضرموت من اي اختراق او إساءه لاخلاقها وقيمها معيدا للاذهان ما عرف به العالم عن حضرموت كونها جوهرة ناصعة نقية فيجب ان نحافظ عليها كما عرفوا اهلها به في الماضي.