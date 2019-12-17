شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري لــ "الخليج 365": الأسلحة التي تستخدمها مليشيات الحوثي محرمة دولياً.. ونحتاج لدعم (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الشحات غريب

◄تركت العمل في مجال الطب بسبب هذه الظروف والمستجدات



◄ جبهة ثرة هذه الأيام تصعيد من قبل المليشيات الحوثية

◄ مليشيات الحوثي عبثت في المسار الديني

◄الأسلحة التي تستخدمها مليشيات الحوثي محرمة دولياً

◄الجهود التي بذلت من أبناء لودر في محاربة التمرد جهود جبارة

كشف قائد جبهة ثرة في محافظة أبين "طه حسين بو بكر" بأنه عند اجتياح المليشيات الحوثية محافظه البيضاء وأبين التحق بالمقاومة الجنوبيه في مديرية لودر حتى تم تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية.

وأضاف في حواره لــ "الخليج 365" بأنه بعد تحرير المدينة ودحر المليشيات الحوثية إلى عقبه ثره تم ترشيحي قائد مقاومه في عقبه ثرة منذ أربع سنوات إلى يومنا هذا وترك العمل في مجال الطب بسبب هذه الظروف والمستجدات التي حصلت في البلاد.

◄ماذا عن عن الوضع الحالي في جبهة ثرة.. وآخر التطورات؟

تشهد الجبهة هذه الأيام تصعيد من قبل المليشيات الحوثية فقد صعدت مؤخراً في العتاد والجنود، كما قاموا بنشر عدد من مقاتليها في بعض المواقع التي كان قد تركها سابقا كما أنه استحدث بعض المواقع الجديدة في بعض المناطق المجاوره للخط العام الرابط بين لودر ومكيراس، كما حاول استحداث مواقع جديد مطلة على موقعنا وايضا على القرى المجاوره لجبهه ثره إلا أننا تعاملنا معهم واجبرناهم على التراجع وترك هذه المواقع.

◄ما هي الجرائم التي قامت بها مليشيا الحوثي في أبين؟

الجرائم التي قامت بها المليشيات في أبين شأنها شأن الجرائم التي ارتكبتها في مدن أخرى فقد قامت بالقتل عبر القصف العشوائي لبيوت المواطنين ، وكذلك هدم عده منازل في مختلف المدن والقرى كما اغتالت عدة مواطنين لا يحملون السلاح عن طريق القنص بالإضافة إلى نهب ممتلكات المواطنين سوى كان في المنازل أو المحلات التجاريه ، كما عبثوا في المسار الديني فقد حاولوا إجبار المواطنين على ممارسة شعائرهم الدينية المختلقة وليس لها صله بالدين الاسلامي وهذه تعتبر أكبر الجرائم .

◄ ما هي طبيعة الأسلحة التي تستخدمها مليشيا الحوثي في الهجوم على القرى بمحافظة أبين؟

الأسلحة التي تستخدمها مليشيات الحوثي هي أسلحة محرمة دولياً لانها تستخدمها ضد مواطنين عزل بلا رحمة ، وقد تسببت عدة وفيات واصابات بالغة في كثير من الأحيان ، وما زلنا نشهد تلك الإستخدامات لهذه الأسلحة وسوف نرسل لكم صور حول هذا الموضوع.

◄ ماذا عن التقدم الذي تحرزه القوات الجنوبية على مليشيات الحوثي؟

بالنسبه للتقدم فقد تمكنت القوات الجنوبية بالتقدم نحو تحرير مدينه مكيراس إلا أن الظروف لم تساعد على ذلك وأيضا قله الدعم كان السبب الرئيسي، وفي ذلك أيضا يعود لسبب التقسيم العسكري للمنطقة لدى التحالف واكتفت المقاومه بالبقاء في مواقعها الحاليه.

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◄هل هناك تعزيزات جديده للمليشيات الحوثية؟

نعم توجد هناك تعزيزات عسكرية جديدة للمليشيات الحوثية كما أسلفنا تتمحور بسلاح ثقيل مثل راجمه صواريخ ودبابات وعربات بي ام بي كما نشرت عدد كبير من جنودها في مختلف المواقع وقد أجبروا بعض المواطنين على ترك منازلهم لجعلها ثكنات عسكرية وأيضا قاموا بإغلاق بعض الطرق وجعل المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ولا تسمح للمواطنين من دخولها ـو حتى رعي الـغنام بالقرب منها.

◄ما هي سبل تعزيز جبهة ثره ودعمها؟

السبيل لتعزيز الجبهة هذا يتعمد على التحالف العربي مما يساعد على استمرار الجبهه في التصدي للمليشيات خاصة في الجانب العسكري .

◄حدثني عن جهود أبناء لودر خلال المراحل السابقة منذ الثورة الأولى

الجهود التي بذلت من أبناء لودر في محاربة التمرد جهود جبارة فقد ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تحرير مدينتهم من هذه العصابات وكما أن المدينة قدمت قافلة من خيره رجالها في سبيل الحفاظ على مدينتهم ولا زالوا يبذلون إلى وقتنا الحاضر فقد سيميت بمدينه الأسود.

◄ سبق وأن تم مقابلتك لرئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي.. حدثني عن هذا اللقاء!

_ بالنسبه للقاء الذي تم مع رئيس المجلس الانتقالي فقد كان لقاء تعارفي فقط.