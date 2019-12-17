تنفيذية انتقالي المهرة تناقش خطة عملها للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقدت الهيئةالتنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، دورتها الثانية لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس القيادة المحلية، القائم بأعمال رئيس القيادة، حسّان، مهدي .



وأستعرض حسان في بداية الإجتماع جدول أعمال الاجتماع، ومجمل القضايا الرهنة وآخر المستجدات على المستوى المحافظة خصوصاً والجنوب عموماً.

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عقب ذلك ناقش الاجتماع الخطة السنوية للعام 2020م، حيث جرى التأكيد على أهمية سرعة اتمامها للمصادقة عليها لرفعها للجهات الاختصاص العليا.

كما وقف الاجتماع أمام التحديات الراهنة التي تشهدها المحافظة والتي تستدعي كل من يهمه أمنها وسلامتها واستقرارها بالوقوف صفاً واحداً بوجه هذا المخططات التآمرية الخبيثة التي تحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها ولتشويه سلمها المجتمعي لجعلها وكراً ومنبعاً للأرهاب و لتصديره للمحافظات المجاورة خدمة لأجندة دول معادية تراد من خلالها إفشال اتفاق الرياض.

واختتم الاجتماع باتخاذ جملة من القرارات والتوصيات للمرحلة المقبلة.