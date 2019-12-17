شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة بـ150 دينار فقط! .. كويتي أحضر فتاة إسبانية لممارسة الرذيبة في السالمية وهكذا سقطا! شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اقتحم رجال المباحث الكويتيين شقةً في منطقة السالمية، اتخذتها امرأة إسبانية لممارسة الدعارة مقابل المال.

واستصدر رجال المباحث إذناً من النيابة العامة، وأرسلوا مصدراً سرياً إلى “مدير أعمال” المرأة الإسبانية، واتفق معه على الحصول على ليلة مع الإسبانية.

وفي الوقت المحدد أطبق رجال المباحث على الشقة، وألقوا القبض عليها وعلى مدير الأعمال، واقتادوهما إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

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وبالتدقيق على بياناتها تبين أنها دخلت البلاد قبل 3 أسابيع بكارت زيارة، وأنها تمارس عملها في بيع المتعة الحرام بعد أن يقوم المقيم في الكويت بالتنسيق مع الزبائن وتسلم المبالغ المالية المتفق عليها.

وتبين انها تأخذ على الليلة 150 ديناراً كويتياً، بينما يحصل هو على 20 ديناراً مقابل خدماته في إدارة الأعمال.



وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إنه تم التحفظ على بائعة الهوى ومديرها لاستكمال التحقيقات معهما، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإبعادهما عن البلاد لما ارتكباه من جرم يعاقب عليه القانون.

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