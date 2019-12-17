شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع الدولار كبير وبشكل جنوني وغير مسبوق في محلات الصرافة "اسعار الصرف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي 155.50

الدولار الأمريكي 590.00 أسعار الصرف في في السوق السوداء بالعاصمة المؤقتة عدن الريال السعودي 157.70

الدولار الأمريكي 601.00 Advertisements أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي : في صنعاء : الشراء 3.7950

البيع 3.8050 في عـدن : الشراء 3.8100

البيع 3.8200

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