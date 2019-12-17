اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل : ارتفاع الدولار كبير وبشكل جنوني وغير مسبوق في محلات الصرافة "اسعار الصرف"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع الدولار كبير وبشكل جنوني وغير مسبوق في محلات الصرافة "اسعار الصرف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 الريال السعودي 155.50 
الدولار الأمريكي 590.00 

أسعار الصرف في  في السوق السوداء بالعاصمة المؤقتة عدن

 الريال السعودي 157.70 
 الدولار الأمريكي 601.00 

Advertisements

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي :

 في صنعاء :

 الشراء 3.7950 
 البيع 3.8050 

 في عـدن :

الشراء 3.8100 
 البيع 3.8200

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ارتفاع الدولار كبير وبشكل جنوني وغير مسبوق في محلات الصرافة "اسعار الصرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا