عـــــــاجل : وزارة الداخلية تحذر جميع المواطنين.. هذا ما سيحدث غداً في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - وأوضحت الداخلية في خبر مقتضب نقله (مركز الإعلام الأمني) أن الشهيدين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما ضمن الحملة الأمنية التي نفذها أمن محافظة ذمار لضبط الخلية الإجرامية التابعة للعدوان في مديرية الحدا مطلع الأسبوع الجاري. وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت بمساعدة وتكاتف مشائخ وقبائل قبيلة الحداء من مداهمة وكر لخلية خطيرة جندها العدوان لإقلاق السكينة والأمن العام في محافظة ذمار وألقت القبض على عناصرها, كما وزعت مشاهد مصورة للأسلحة المتنوعة التي كانت بحوزة الخلية.

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