"فيديو" شاهد كيف كان مصيره اليوم ... هل تذكرون الشاب السعودي الذي ظهر علنا وهو يمارس الرذيلة مع فتاة وينزع ملابسها؟

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عدن - ياسمين التهامي - وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأفاد المصدر بأن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. المصدر: وكالات

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