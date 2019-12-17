"فيديو" اشعل مواقع التواصل الاجتماعي ... في احد بارات جده ... رقص فتيات سعوديات مع شباب

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عدن - ياسمين التهامي - وانتشرت ما تسمى البارات الحلال في معظم مدن السعودية الكبيرة، من ضمن رؤية بن سلمان لسعودية ديدة متحررة من التطرف ومقبلة على الضياع.

الدبور لسع الفيديو من صفحة الناشط تركي الشلهوب الذي علق عليه ما نصه: “مؤسف أن تصل #بلاد_الحرمين إلى هذا الحال حسبنا الله ونعم الوكيل”