شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو صادم" بدون ملابسها الداخلية ... فيديو فاضح صدم الجميع رئيس الوزراء مع فتاة حسناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وبثّ مقطع الفيديو على موقع “يوتيوب” حيث نال عدد مشاهدات تجاوز المليونين ونصف المليون شخص خلال يومين تقريباً. وقال رئيس الوزراء لاحقاً انه سيتم التحقيق بهذه “المزحة” التي استنكرها كثيرون في البلاد معتبرين أنها سخرية من صربيا وليس من رئيس الوزراء الصربي فحسب.

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