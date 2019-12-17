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عدن - ياسمين التهامي - السبب صادم ... أثناء حفل الزفاف عريس يطلق عروسته ... أظهرت هذا العضو الحساس أمام والدته

بعد 6 أشهر هي مدة الخطوبة، انتظرت الفتاة صاحبة الـ28 عامًا "ليلة العمر" كما يطلق عليها المصريين، لكنها تحولت إلى ليلة سوداء في تاريخها، بعد أن أقدم زوجها إلى تطليقها في حفل الزفاف أمام الجميع، لسبب غريب، وهو صورة أخرجت فيها العروس لسانها لوالدته.

تقول الفتاة المصرية التي تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد أن رفض الزوج توثيق الطلاق في المحكمة: "كسر فرحتي وأنا لسة بالفستان ورمى عليا يمين الطلاق عشان الفوتوسيشن كان فيه صورة بطلع لساني لحماتي، مستناش يفهم حتى فجأة لقيته بيقولي إنتي طالق وسابني ومشي، أمي من صدمتها انهارت ووقعت مننا"، كانت هذه أولى كلمات "أماني.ح" صاحبة الـ28 عاما بمكتب تسوية النزاعات بمحكمة أسرة إمبابة بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها.

وتكشف الفتاة- حسب تصريحات لصحيفة الوطن المصرية- تفاصيل ما حدث قائلة: " إن زوجها تقدم لخطبتها منذ 6 أشهر وكانت معاملته جافة دائما وخالية من أي عواطف، وقبل كتب الكتاب اتفقوا على إقامة حفل صغير يضم العائلتين، وطلب منها أن تتولى هي تنظيمه، ونسقت مع المصور واختارت اللقطات: "مرضيش يجهز معايا أي حاجة ولا كان طايقني واتفقت أنا والمصور على اللقطات اللي عجبتني من ضمنها الصورة اللي كنت بطلع لساني فيها لحماتي".

تتابع الزوجة حديثها بأن زوجها جن جنونه عندما شاهدها وهي تخرج لسانها إلى والدته ولم يتردد ثانية في إلقاء اليمين عليها أمام جميع الحضور من العائلتين وتركها وغادر البيت، ولم ينتظر حتى يتفهم ما حدث وأنها لقطة من ضمن ألبوم الصور التي قامت باختياره مسبقا: "مستناش يفهم أي حاجة لدرجة إن أمه نفسها اتصدمت من رد فعله زي ما يكون ما صدق أي حاجة حصلت عشان يخلص مني".

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